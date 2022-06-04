Суицид солдата срочной службы расследуют в Мангистауской области

В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили, что, по предварительной информации, причиной самоубийства стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы, передает Zakon.kz.

Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия. Руководство и личный состав Пограничной службы выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, принимают меры к оказанию необходимой помощи семье погибшего. Пресс-служба КНБ РК

Ранее стало известно, что в в воинской части Пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе умер солдат-срочник Едил Тешебаев. 19-летний парень повесился на двух ремнях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию и наказать виновных.

Отметим, что в апреле солдат-срочник скончался в Жамбылской области. Парня призвали на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. Он скончался в военном госпитале, не приходя в сознание.