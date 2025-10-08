Срочник погиб в Мангистауской области

Фото: Министерство обороны РК

7 октября 2025 года в Департаменте Пограничной службы по Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

Согласно предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. "Полиция возбудила уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование". Пресс-служба КНБ 4 октября 2025 года солдат срочной службы спрыгнул с многоэтажки в Алматы. Парень выжил. Уже 5 октября скончался рядовой Пограничной службы КНБ в Алматинской области. Согласно предварительному заключению, причиной смерти является менингококцемия (генерализованная форма менингококковой инфекции, которая проявляется в виде сепсиса. – Прим. ред.).

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: