Происшествия

Срочник погиб в Мангистауской области

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:36 Фото: Министерство обороны РК
7 октября 2025 года в Департаменте Пограничной службы по Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

Согласно предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах.

"Полиция возбудила уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование".Пресс-служба КНБ

4 октября 2025 года солдат срочной службы спрыгнул с многоэтажки в Алматы. Парень выжил.

Уже 5 октября скончался рядовой Пограничной службы КНБ в Алматинской области. Согласно предварительному заключению, причиной смерти является менингококцемия (генерализованная форма менингококковой инфекции, которая проявляется в виде сепсиса. – Прим. ред.).

