Срочник погиб в Мангистауской области
Фото: Министерство обороны РК
7 октября 2025 года в Департаменте Пограничной службы по Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).
Согласно предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах.
"Полиция возбудила уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование".Пресс-служба КНБ
4 октября 2025 года солдат срочной службы спрыгнул с многоэтажки в Алматы. Парень выжил.
Уже 5 октября скончался рядовой Пограничной службы КНБ в Алматинской области. Согласно предварительному заключению, причиной смерти является менингококцемия (генерализованная форма менингококковой инфекции, которая проявляется в виде сепсиса. – Прим. ред.).
