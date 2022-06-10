В Центре матери и ребенка Усть-Каменогорска тестируют высокотехнологичное оборудование

В Усть-Каменогорске будут диагностировать внутриутробные хромосомные патологии плода без операций. До недавнего времени такая диагностика проводилась только в Москве, но сейчас в Центре матери и ребенка проходит тестирование современное высокотехнологичное лабораторное оборудование.

Именно оно позволит на ранних сроках беременности выявлять с помощью анализа крови синдромы Дауна, Эдвардса и Патау. Такая диагностика будет возможна с 9 недели, и для нее понадобится лишь капля крови беременной женщины.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Ранее для подобных исследований необходимо было делать, пусть и малоинвазивные, но все же операции. По словам главы региона Даниала Ахметова, ЦМиР станет первым медицинским учреждением в стране, где уже в самое ближайшее время врачи начнут применять эту высокоточную и современную медицинскую технологию.

Даниал Ахметов, фото: пресс-служба акимата ВКО

Нужно сказать, что в Восточном Казахстане только за первое полугодие 2022 проведено 552 высокотехнологичных операции. Для сравнения: за весь прошлый год их было сделано всего 440. Как утверждают в областном управлении здравоохранения, число таких операций будет расти. Более того, в регионе закупят шесть единиц современного медицинского оборудования, которые позволят внедрить еще 14 типов высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Также аким Восточно-Казахстанской области отметил, что сейчас 19 врачей из клиник региона проходят повышение квалификации, всего же планируется обучение 54 специалистов, 20 из которых – в сфере онкогематологии. В свете того, что в Усть-Каменогорске близится к завершению строительство Центра гематологии, это очень актуально. Кроме того, наши врачи пройдут повышение квалификации в центрах кардиологии и нейрохирургии в Нур-Султане.