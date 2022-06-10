Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы вновь продлили сроки ареста

продление, арест, суд, Кайрат Боранбаев, Кайрат Сатыбалдыулы Фото: ФК «Кайрат», nb.kz
Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы вновь продлили сроки содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.
8 июня 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Боранбаева Кайрата. Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана

Также в суде рассказали про продление ареста Кайрату Сатыбалдыулы.

8 июня 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы Кайрата.Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана

Кроме того, Гульмира Сатыбалды остается под стражей еще на один месяц.

7 июня 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Гульмиры. Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана

Напомним, что 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

Тогда в Антикоррупционной службе отметили, что расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Пресс-служба Антикоррупционной службы

15 марта стало известно, что с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана он арестован на два месяца.

Уже 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев: Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта в Нур-Султане. Ее подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Новость по теме

Гульмире Сатыбалды продлили арест на месяц

Анастасия Московчук
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Военную доктрину хотят изменить в Казахстане
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления