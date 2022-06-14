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Какие автомобильные коды присвоят жителям трех новых областей Казахстана

номера, новые области, Казахстан, Куантыров, комментарий Фото: gov.kz
Казахстанцы обсуждают в социальных сетях, какие цифровые коды на автомобильные номера присвоят жителям новых Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предположил, что, скорее всего, цифровые коды на автомобили в трех новых областях распределят в алфавитном порядке.

Учитывая, что сейчас в Казахстане нумерация идет от 1 до 17, скорее всего, это будут номера 18, 19 и 20.

В алфавитном порядке коды на автомобильных номерах могут выглядеть так:

  • Абайская область – 18;

  • Жетысуская область – 19;

  • Улытауская область – 20.

Напомним, что 4 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абайская, Жетысуская и Улытауская. С 8 июня он вступил в силу.

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11 июня президент подписал указы о назначении акимов новых областей:

  • аким Улытауской области – Берик Абдыгалиулы;

  • аким Абайской области – Нурлан Уранхаев;

  • аким Жетысуской области – Бейбит Исабаев.

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Теперь в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения.

Анастасия Московчук
Куантыров Алибек Область Абай Область Жетісу Область Ұлытау Казахстан
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