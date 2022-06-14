Какие автомобильные коды присвоят жителям трех новых областей Казахстана
На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предположил, что, скорее всего, цифровые коды на автомобили в трех новых областях распределят в алфавитном порядке.
Учитывая, что сейчас в Казахстане нумерация идет от 1 до 17, скорее всего, это будут номера 18, 19 и 20.
В алфавитном порядке коды на автомобильных номерах могут выглядеть так:
Абайская область – 18;
Жетысуская область – 19;
Улытауская область – 20.
Напомним, что 4 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абайская, Жетысуская и Улытауская. С 8 июня он вступил в силу.
11 июня президент подписал указы о назначении акимов новых областей:
аким Улытауской области – Берик Абдыгалиулы;
аким Абайской области – Нурлан Уранхаев;
аким Жетысуской области – Бейбит Исабаев.
Теперь в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения.