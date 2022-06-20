Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке

На прошлой неделе в соцсетях распространилось видео, на котором жених ударил невесту на свадьбе. Оно вызвало общественный резонанс. Как выяснилось, видео было снято в Узбекистане, передает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание «Газета.uz», жених из Узунского района Сурхандарьинской области, ударивший невесту на свадьбе во время «конкурса-сюрприза», избежит наказания.

Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится, — заявил супруг.

По словам матери невесты, после извинений со стороны родственников жениха свадьба продолжилась. Девушка рассказала матери, что они живут хорошо.

ОВД района открыл в отношении мужчины административное дело по ст. 183 Кодекса об административной ответственности «Мелкое хулиганство». Однако из-за отсутствия претензий со стороны невесты и ее заявления суд не стал применять наказание в отношении жениха, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба хокимията Узунского района

Ранее сообщалось, что видео, на котором жених ударил невесту за победу на конкурсе, обсуждают в Сети. Инцидент сняли гости торжества.

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Позднее в пресс-службе Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана рассказали, за что жених ударил невесту на свадьбе.