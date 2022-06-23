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42 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 22 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и четырех регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 16,

  • в Алматы – 20,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев.

В Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 194 человека.

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