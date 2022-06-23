42 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 22 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и четырех регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 16,

в Алматы – 20,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев. В Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 8. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 194 человека. Читайте также В Минздраве придумали, как вовлечь казахстанцев в систему медстрахования Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее 108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия