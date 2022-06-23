42 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 22 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и четырех регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 16,
в Алматы – 20,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев.
В Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 194 человека.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ