Дополнительно 100 тысяч тонн сахара запросило правительство Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что правительство пытается увеличить поставки сахара в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы запросили еще 100 тыс. тонн сахара, помимо тех 350 тыс. тонн, которые сегодня уже приняты. В данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к этому вопросу еще вернемся, – сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в кулуарах правительства.

Глава Минторговли отметил, что 15 июля на заседании ЕЭК в Беларуси этот вопрос будет дополнительно рассмотрен.

Журналисты также поинтересовались у Султанова, где Казахстан намерен закупать сахар.

350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одними из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры. Бахыт Султанов

Ранее министр Бахыт Султанов объяснил, почему дорожает сахар. Напомним, по подсчетам аналитиков, годовое удорожание сахара по Казахстану составило 60,5%.

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22 июня депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев возмутился ростом цен на социально значимые товары, особенно на сахар. Мажилисмен отметил, что сахарный ажиотаж, который начался четыре месяца назад, до сих пор не утихает среди населения.

По его словам, дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения.