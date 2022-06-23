Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дополнительно 100 тысяч тонн сахара запросило правительство Казахстана

правительство Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что правительство пытается увеличить поставки сахара в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы запросили еще 100 тыс. тонн сахара, помимо тех 350 тыс. тонн, которые сегодня уже приняты. В данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к этому вопросу еще вернемся, – сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в кулуарах правительства.

Глава Минторговли отметил, что 15 июля на заседании ЕЭК в Беларуси этот вопрос будет дополнительно рассмотрен.

Журналисты также поинтересовались у Султанова, где Казахстан намерен закупать сахар.

350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одними из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры.Бахыт Султанов

Ранее министр Бахыт Султанов объяснил, почему дорожает сахар. Напомним, по подсчетам аналитиков, годовое удорожание сахара по Казахстану составило 60,5%.

Новость по теме

Любители сладкого: один казахстанец съедает 1,5 кг сахара в месяц

22 июня депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев возмутился ростом цен на социально значимые товары, особенно на сахар. Мажилисмен отметил, что сахарный ажиотаж, который начался четыре месяца назад, до сих пор не утихает среди населения.

По его словам, дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения. 

Читайте также

Почему в Казахстане растут цены на сахар

Еще обсуждаем – Тугжанов о снижении пенсионного возраста

Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

Тамила Языкова
МТИ РК Султанов Бахыт Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
Убийство школьницей матери
Убившая свою мать школьница из Актобе рассказала подробности преступления
торги на бирже
Курс доллара превысил 454 тенге на торгах
Алматы, автобусы, троллейбус, маршрут, схема, изменение, временное
Четыре автобуса и троллейбус изменят маршрут в Алматы на полтора месяца
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления