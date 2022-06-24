Стопроцентная вина работодателя – госкомиссия о гибели рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау»

Государственная комиссия назвала причины группового несчастного случая на АО «АрселорМиттал Темиртау», в результате которого погибли четверо рабочих. По итогам специального расследования определена стопроцентная вина работодателя, передает Zakon.kz.

По словам председателя госкомиссии, главного государственного инспектора труда по Карагандинской области Ирины Любарской, ситуацию проанализировали со всех сторон.

В течение почти двух недель было осмотрено место происшествия, изучены техническая документация и нормативные документы, опрошены причастные и очевидцы. В результате выяснилось, что огнеупорщики были достаточно квалифицированными. Имели 5-й и 6-й разряды. Но при этом работали на демонтаже три дня без нарядов. Несчастье произошло в последний день, когда оставалось закончить 25% работ.

Экспертными организациями были выявлены дефекты и повреждения, послужившие возможными причинами обрушения. Также установлено, что работодателем не была обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ, что явилось следствием отсутствия утвержденной проектной документации. Проект производства работ и технологическая карта на демонтаж печи на рассмотрение экспертным комиссиям предоставлены не были. По итогам специального расследования комиссия определила стопроцентную вину работодателя. Руководитель Управления по инспекции труда Ирина Любарская

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В ходе расследования опросили 32 человека. В акте отражены 14 подозреваемых, в том числе из руководящего состава. Копии материалов будут направлены в территориальный орган полиции.

На сегодняшний день цех законсервирован, никакие работы здесь проводить нельзя. Доступ к инженерной инфраструктуре также закрыт. Пресс-служба акимата Карагандинской области

Напомним, 10 июня на металлургическом комбинате во время разбора термической печи в недействующем кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» – дочернем предприятии «АрселорМиттал Темиртау» – произошло обрушение свода печи. Под завалами оказались пятеро огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей. Четверо погибли, один выжил.

В тот же день была создана и приступила к работе комиссия по расследованию. В нее вошли представители местных исполнительных органов, профсоюза, работодателя и экспертные организации.

Новость по теме Гибель рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал аким Карагандинской области

23 июня аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что идет расследование именно качества и соблюдения требований правил безопасности.