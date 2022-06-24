Стопроцентная вина работодателя – госкомиссия о гибели рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау»
По словам председателя госкомиссии, главного государственного инспектора труда по Карагандинской области Ирины Любарской, ситуацию проанализировали со всех сторон.
В течение почти двух недель было осмотрено место происшествия, изучены техническая документация и нормативные документы, опрошены причастные и очевидцы. В результате выяснилось, что огнеупорщики были достаточно квалифицированными. Имели 5-й и 6-й разряды. Но при этом работали на демонтаже три дня без нарядов. Несчастье произошло в последний день, когда оставалось закончить 25% работ.
Экспертными организациями были выявлены дефекты и повреждения, послужившие возможными причинами обрушения. Также установлено, что работодателем не была обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ, что явилось следствием отсутствия утвержденной проектной документации. Проект производства работ и технологическая карта на демонтаж печи на рассмотрение экспертным комиссиям предоставлены не были. По итогам специального расследования комиссия определила стопроцентную вину работодателя.Руководитель Управления по инспекции труда Ирина Любарская
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В ходе расследования опросили 32 человека. В акте отражены 14 подозреваемых, в том числе из руководящего состава. Копии материалов будут направлены в территориальный орган полиции.
На сегодняшний день цех законсервирован, никакие работы здесь проводить нельзя. Доступ к инженерной инфраструктуре также закрыт.Пресс-служба акимата Карагандинской области
Напомним, 10 июня на металлургическом комбинате во время разбора термической печи в недействующем кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» – дочернем предприятии «АрселорМиттал Темиртау» – произошло обрушение свода печи. Под завалами оказались пятеро огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей. Четверо погибли, один выжил.
В тот же день была создана и приступила к работе комиссия по расследованию. В нее вошли представители местных исполнительных органов, профсоюза, работодателя и экспертные организации.
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