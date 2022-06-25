Президент Молдовы заявила об угрозе продовольственной безопасности страны

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

По словам Майи Санду, сложности с вывозом зерна с украинской территории могут привести к резкому росту цен на этот продукт на международном рынке, что отразится и на других продуктах питания, передает Zakon.kz.