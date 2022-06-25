Президент Молдовы заявила об угрозе продовольственной безопасности страны
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По словам Майи Санду, сложности с вывозом зерна с украинской территории могут привести к резкому росту цен на этот продукт на международном рынке, что отразится и на других продуктах питания, передает Zakon.kz.
Продовольственная безопасность страны под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, – цитирует gazeta.ru Санду.
Она отметила, что Молдова пытается помочь Украине вывезти зерно через железную дорогу или через порт Джурджулешты. Однако этого недостаточно для замены тех мощностей, которые были у Украины до военного конфликта.
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