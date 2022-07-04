Туристический информационный центр откроется возле Abu Dabi Plaza

Фото: Zakon.kz

Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев рассказал о планах по открытию в следующем году возле Abu Dabi Plaza в Нур-Султане туристического информационного центра, передает корреспондент Zakon.kz.

Cовместно с Министерством культуры и спорта и компанией Kazakh Tourism планируем открыть центральный туристический информационный центр возле Abu Dabi Plaza. Он будет предоставлять полноценную информационную услугу для туристов. В центре также планируем разместить вывески, карты, информацию про туроператоров. Услуги будут предоставлены на четырех языках. Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев Здесь туристы, добавил он, смогут поработать на компьютере, подключиться к интернету. Планируем открыть уголок казахской культуры, ремесленничества. То есть, туристы смогут приобрести сувениры и окунуться в культуру нашей страны. Как известно, по городу курсируют двухэтажные туристические автобусы. После открытия информационного центра они будут начинать свое путешествие по городу именно с этой локации. Ержан Балтаев Позже он отметил, что туристический информационный центр планируется открыть в 2023 году. Читайте также До миллиона человек увеличится поток иностранных туристов в Алматы Россия снимет ограничения по COVID-19 на границе с 15 июля Австралия снимает ограничения на въезд с 6 июля

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