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Туристический информационный центр откроется возле Abu Dabi Plaza

Нур-Султан туристы центр Фото: Zakon.kz
Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев рассказал о планах по открытию в следующем году возле Abu Dabi Plaza в Нур-Султане туристического информационного центра, передает корреспондент Zakon.kz.
Cовместно с Министерством культуры и спорта и компанией Kazakh Tourism планируем открыть центральный туристический информационный центр возле Abu Dabi Plaza. Он будет предоставлять полноценную информационную услугу для туристов. В центре также планируем разместить вывески, карты, информацию про туроператоров. Услуги будут предоставлены на четырех языках.Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев

Здесь туристы, добавил он, смогут поработать на компьютере, подключиться к интернету.

Планируем открыть уголок казахской культуры, ремесленничества. То есть, туристы смогут приобрести сувениры и окунуться в культуру нашей страны. Как известно, по городу курсируют двухэтажные туристические автобусы. После открытия информационного центра они будут начинать свое путешествие по городу именно с этой локации. Ержан Балтаев

Позже он отметил, что туристический информационный центр планируется открыть в 2023 году.

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