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Смаилов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, возраст, Казахстан Фото: Zakon.kz
Этот вопрос изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности, сказал в интервью телеканалу Qazaqstan премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос сейчас изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности. Надо понимать, что если будут рано выходить на пенсию, то размер пенсии уменьшиться. Но раз есть обсуждения в обществе, соответственно этот вопрос необходимо всесторонне изучить. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Сейчас, по его словам, создана специальная рабочая группа, которая изучает данный вопрос.

Думаю, что по результатам профильное министерство даст соответствующую информацию.Премьер Казахстана Алихан Смаилов

18 мая в кулуарах правительства заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что вопрос о снижении пенсионного возраста правительство решит в конце текущего года.

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