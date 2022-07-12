Смаилов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Этот вопрос изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности, сказал в интервью телеканалу Qazaqstan премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос сейчас изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности. Надо понимать, что если будут рано выходить на пенсию, то размер пенсии уменьшиться. Но раз есть обсуждения в обществе, соответственно этот вопрос необходимо всесторонне изучить. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Сейчас, по его словам, создана специальная рабочая группа, которая изучает данный вопрос.
Думаю, что по результатам профильное министерство даст соответствующую информацию.Премьер Казахстана Алихан Смаилов
18 мая в кулуарах правительства заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что вопрос о снижении пенсионного возраста правительство решит в конце текущего года.
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
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С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.
Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.
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