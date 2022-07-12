Смаилов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане

Этот вопрос изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности, сказал в интервью телеканалу Qazaqstan премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос сейчас изучается в Министерстве труда и социальной защиты населения. Уже проведены несколько встреч с представителями общественности. Надо понимать, что если будут рано выходить на пенсию, то размер пенсии уменьшиться. Но раз есть обсуждения в обществе, соответственно этот вопрос необходимо всесторонне изучить. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Сейчас, по его словам, создана специальная рабочая группа, которая изучает данный вопрос.

Думаю, что по результатам профильное министерство даст соответствующую информацию. Премьер Казахстана Алихан Смаилов

18 мая в кулуарах правительства заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что вопрос о снижении пенсионного возраста правительство решит в конце текущего года.

Новость по теме Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс

С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Новость по теме Снижение пенсионного возраста для женщин: хватит ли на это бюджета?

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.