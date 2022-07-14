В ВКО на развитие здравоохранения предусмотрено 32 млрд тенге

В Восточном Казахстане продолжается работа по вакцинации населения. Ревакцинацию прошли 83% из подлежащих к повторному привитию. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций при президенте РК рассказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Кроме борьбы с вирусом, в приоритете системы здравоохранения региона – укрепление материально-технической базы медицинских учреждений по таким направлениям, как охрана материнства и детства, борьба с онкологическими заболеваниями и болезнями системы кровообращения.

Всего на здравоохранение в текущем году предусмотрено 32 млрд тенге бюджетных средств. Продолжается реализация программы обучения медицинских кадров в ведущих зарубежных клиниках. 6 тыс. медицинских работников прошли обучение, в том числе 341 врач – за рубежом. Даниал Ахметов

Высокотехнологичная медицинская помощь по области за пять лет увеличилась в 5,2 раза.

На сегодня в области медицинскими организациями оказывается 27 видов высокотехнологичной медицинской помощи. К слову, в текущем году для этого предусмотрено 839 млн тенге, – заключил Ахметов.