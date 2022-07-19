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Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Матаевых оправдали Фото: Facebook/Өміржан Әбдіхалықұлы
Верховный суд Казахстана полностью оправдал председателя Союза журналистов РК Сейтказы Матаева и его сына Асета, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда РК Айдос Садвакасов.

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных Сейтказы и Асета Матаевых по протесту генерального прокурора. В протесте, поступившем в Верховный суд 24 июня, генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе семи судей, рассмотрев протест сегодня, 19 июля, отменила судебные акты, – написал он в Facebook.

По его словам, «производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления».

Как пояснил Айдос Садвакасов, в соответствии со ст. 39 УПК РК за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

Кроме того, пресс-секретарь Верховного суда РК добавил, что «протест удовлетворен частично».

Также об оправдании сообщил Асет Матаев.

Нас полностью оправдали! – написал он в Facebook.

Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство КазТАГ, обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

В 2016 году судом первой инстанции Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев – к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

В декабре 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу.

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Дело Матаевых: Генпрокуратура внесла протест против приговора

5 июля 2022 года адвокат Джохар Утебеков, представляющий интересы председателя Союза журналистов РК Сейтказы Матаева и его сына Асета, сообщил, что Генпрокуратура внесла протест против приговора.

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