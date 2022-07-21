Намеренно давил лошадь: уголовное дело возобновили по другой статье

История с жестоким обращением с лошадью в Алматинской области получила неожиданный поворот. После примирения и принесенных извинений водителя внедорожника, давившего лошадь, арестовали. Ему переквалифицировали статью на более тяжелую, сообщает Zakon.kz.

38-летний подозреваемый был задержан и доставлен в районную полицию. По факту начато уголовное производство по ст. 316 УК РК («Жестокое обращение с животным»). В настоящее время сотрудниками следственных органов было принято решение о переквалификации дела на ст. 202 УК РК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве уточнили, что по указанному инциденту проводятся все необходимые следственные действия.

Вместе с тем, за совершение правонарушения по ст. 434 КоАП РК постановлением суда задержанный подвергнут административному аресту сроком на 10 суток. Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, жестокая история, возмутившая казахстанцев, произошла 16 июля.

38-летний житель села Междуреченск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Задержанный правонарушитель объяснил свой поступок так: «пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей».

В полиции отметили, что по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

Однако в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено.

Позднее в Сети появилось видео с извинениями.

Прошу прощения за мой проступок. За то, что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы. Огород испортили. Прошу извинить хозяев. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину полностью признаю. Не отказываюсь. Простите, – сказано в обращении правонарушителя.

Уже 18 числа толпа людей в поселке Междуреченск собралась возле дома мужчины, намеренно давившего лошадь. Местные жители разошлись после приезда полицейских. Напоследок они кричали, что «сожгут дом».