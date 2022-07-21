Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Намеренно давил лошадь: уголовное дело возобновили по другой статье

возобновление уголовное дело лошадь внедорожник Фото: Zakon.kz
История с жестоким обращением с лошадью в Алматинской области получила неожиданный поворот. После примирения и принесенных извинений водителя внедорожника, давившего лошадь, арестовали. Ему переквалифицировали статью на более тяжелую, сообщает Zakon.kz.
38-летний подозреваемый был задержан и доставлен в районную полицию. По факту начато уголовное производство по ст. 316 УК РК («Жестокое обращение с животным»). В настоящее время сотрудниками следственных органов было принято решение о переквалификации дела на ст. 202 УК РК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве уточнили, что по указанному инциденту проводятся все необходимые следственные действия.

Вместе с тем, за совершение правонарушения по ст. 434 КоАП РК постановлением суда задержанный подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, жестокая история, возмутившая казахстанцев, произошла 16 июля.

38-летний житель села Междуреченск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Задержанный правонарушитель объяснил свой поступок так: «пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей».

В полиции отметили, что по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

Однако в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено.

Позднее в Сети появилось видео с извинениями.

Прошу прощения за мой проступок. За то, что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы. Огород испортили. Прошу извинить хозяев. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину полностью признаю. Не отказываюсь. Простите, – сказано в обращении правонарушителя.

Уже 18 числа толпа людей в поселке Междуреченск собралась возле дома мужчины, намеренно давившего лошадь. Местные жители разошлись после приезда полицейских. Напоследок они кричали, что «сожгут дом».

Читайте также

1,5 кг марихуаны перевозил житель Кызылординской области в машине

Оружейный схрон обнаружен в Жамбылской области

Беженцы смогут жить в Казахстане три месяца

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления