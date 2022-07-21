Избранный президент Шри-Ланки принял присягу

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял присягу, передает Zakon.kz.

Восьмой президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе принял сегодня утром президентскую присягу в парламенте, – говорится в сообщении.

Президент Викремесингхе произнес слова присяги перед председателем верховного суда Шри-Ланки Джаянтой Джаясурией, сообщил новостной портал Adaderana.

Напомним, президентом Шри-Ланки по результатам парламентского голосования избран действующий премьер-министр страны и временно исполняющий обязанности главы государства Ранил Викремесингхе.

Экс-президент Готабая Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте сразу после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов.

9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива.