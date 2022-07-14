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Президент Шри-Ланки подал в отставку

президент Шри-Ланки Фото: embassy of Sri Lanka
Готабая Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте сразу после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов, передает Zakon.kz.

Раджапакса, напоминает телеканал NDTV, покинул свою страну и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов с требованием о его отставке.

9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. 

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Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива.

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В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 млрд долларов.

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