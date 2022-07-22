На 1,4 млн тенге оштрафовали компанию, владеющую рынком «Алтын Орда»

ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Zakon.kz.

Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. В соответствии с ч. 3 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность. – Прим. ред.) наложен штраф в размере 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены, – говорится в сообщении АЗРК.

Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы.

Антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.