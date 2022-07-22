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Законодательство РК

На 1,4 млн тенге оштрафовали компанию, владеющую рынком «Алтын Орда»

Алматинская область, Алтын Орда, штраф, суд Фото: Zakon.kz
ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Zakon.kz.

 

Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. В соответствии с ч. 3 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность. – Прим. ред.) наложен штраф в размере 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены, – говорится в сообщении АЗРК.

Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.

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