На 1,4 млн тенге оштрафовали компанию, владеющую рынком «Алтын Орда»
Фото: Zakon.kz
ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Zakon.kz.
Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности. В соответствии с ч. 3 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность. – Прим. ред.) наложен штраф в размере 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены, – говорится в сообщении АЗРК.
Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.
8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы.
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
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Антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.
В частности, по итогам проверки рынка «Алтын Орда» в марте 2022 года в деятельности ТОО выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.
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