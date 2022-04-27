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Законодательство РК
19:31 27.04.2022

На рынке «Алтын Орда» устанавливают монопольно высокие цены – АЗРК

алматинская область, алтын орда, цены, завышение, азрк, проверка, комментарий Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По результатам анализа Агентства по защите и развитию конкуренции РК совместно с органами прокуратуры проведены проверки оптово-универсальных рынков, передает Zakon.kz.

Как уточнили в АЗРК, предмет проверок по вопросам антимонопольного законодательства – установление монопольно высоких цен, ограничение доступа, координация цен, навязывание условий.

Вынесено 12 уведомлений: пять – в Шымкенте в отношении торговых рынков «Центральный верхний рынок», «Самал транзит», ТАиМ, Auto house limited, ИП «Бекбосынова» по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений, пять – в ВКО (ТОО «Центральный рынок», ТОО «Рынок Заречный», ТОО «Мереке», ТОО «Жана-Базар», ТОО «ТМТ Company»), один – в Актюбинской области (рынок «Табыс») по признакам злоупотребления доминирующим положением, один – в ЗКО (Ел-Арысы) по признакам недобросовестной конкуренции.Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Также сообщается, что «по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен за аренду площадей на торговых рынках для реализации продовольственных товаров» начато три расследования:

  • в Атырауской области (рынок «Дина»);

  • в Мангистауской области (рынок «Магаш»);

  • в Нур-Султане (рынок «Чарын»).

В Алматинской области продолжается совместная с региональной прокуратурой проверка деятельности ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» (рынок «Алтын Орда»), в действиях которого усматриваются признаки нарушения в части установления монопольно высоких цен.Пресс-служба АЗРК

Департаментами АЗРК по Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областям по результатам анализов направлены заключения в органы прокуратуры.

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Неприкасаемых нет – Кошанов про проверки на рынке «Алтын Орда»

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Динара Халдарова
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