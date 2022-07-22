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Алматинцев в очередной раз эвакуировали из крупного ТРЦ – комментарий ДП

ТРЦ в Алматы вновь заминировали лжетеррористы Фото: unsplash
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что посетителей и работников ТРЦ «Moskva Metropolitan» эвакуировали из-за сообщения о заминировании, передает Zakon.kz.
Сообщение о якобы заминировании одного из крупных торговых домов Алматы поступило в полицию 22 июля в 14:50. Осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществлен отвод транспортных средств.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что проверочные мероприятии уже завершены.

Информация о заминировании оказалась ложной, взрывное устройство не обнаружено.Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что звонки по минированию ТРЦ «Moskva Metropolitan» уже поступали в полицию 14 и 21 июня, а также 4 и 7 июля. Информация во всех случаях оказалась ложной.

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