Алматинцев в очередной раз эвакуировали из крупного ТРЦ – комментарий ДП

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что посетителей и работников ТРЦ «Moskva Metropolitan» эвакуировали из-за сообщения о заминировании, передает Zakon.kz.

Сообщение о якобы заминировании одного из крупных торговых домов Алматы поступило в полицию 22 июля в 14:50. Осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществлен отвод транспортных средств. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что проверочные мероприятии уже завершены.

Информация о заминировании оказалась ложной, взрывное устройство не обнаружено. Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что звонки по минированию ТРЦ «Moskva Metropolitan» уже поступали в полицию 14 и 21 июня, а также 4 и 7 июля. Информация во всех случаях оказалась ложной.