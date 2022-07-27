Как казахстанцам получить выплату по потере работы – инструкция
Социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причины увольнения зарегистрированным в качестве безработного лицам, за которых социальные отчисления поступили в фонд за период не менее шести месяцев.Пресс-служба МТСЗН РК
При этом, как отметили в Минтруда, плательщикам единого совокупного платежа (ЕСП) указанная выплата не назначается.
Размер выплаты составляет до 40% от среднего дохода за последние 24 месяца. При этом учитывается ежемесячный доход не более 7 МЗП.Пресс-служба МТСЗН РК
В ведомстве уточнили, что период выплаты зависит от количества месяцев поступления социальных отчислений и назначается:
на 1 месяц – если соцотчисления в фонд поступили от 6 до 12 месяцев;
на 2 месяца – если соцотчисления в фонд поступили от 12 до 24 месяцев;
на 3 месяца – если соцотчисления в фонд поступили от 24 до 36 месяцев;
на 4 месяца – если соцотчисления в фонд поступили от 36 до 48 месяцев;
на 5 месяцев – если соцотчисления в фонд поступили от 48 до 60 месяцев;
на 6 месяцев – если соцотчисления в фонд поступили от 60 и более месяцев.
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За выплатой можно обратиться одним из следующих способов:
Центр занятости населения или портал Электронной биржи труда – регистрация в качестве безработного и обращение за выплатой.
Веб-портал электронного правительства РК или Госкорпорация «Правительство для граждан» (ЦОН) – если имеются сведения о регистрации в качестве безработного.
В проактивном формате через sms-сообщение.
В Минтруда перед обращением рекомендуют проверить правильность и своевременность поступления соцотчислений в фонд. Это можно сделать одним из следующих способов:
веб-портал электронного правительства РК (Главная / Гражданам / Трудоустройство и занятость/ Трудоустройство и поиск работы / Информация о социальных отчислениях обязательного социального страхования);
ЦОН (бумажно);
филиалы фонда (бумажно).
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