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Производить 5 тысяч тонн овощей с 200 га планируют в Акмолинской области

Акмолинская область хозяйство Фото: Берик Ескенов
В одном и поселков Акмолинской области реализовали крупный проект в отрасли овощеводства. Товарищество ORGANICO в растениеводстве и овощеводстве вот уже более шести лет.

Деятельность хозяйства ориентирована на зерновые, масличные и овощные культуры. Общая посевная площадь превышает 16 тыс. га.

Сейчас мы ориентированы на овощи открытого и закрытого грунтов. Наша теплица была построена за два года. Это был первый этап нашего проекта. Потом мы решили, что нужно увеличить масштабы овощеводства, и то, что нужно круглый год работать. После всех подготовок мы посадили 20 га моркови. Для этого построили овощехранилище, оборудовали систему полива и насосную систему.Директор предприятия Виталий Кореньков

Но самым грандиозным проектом стало новое овощехранилище вместимостью до 2 тыс. тонн длительного хранения моркови. Его стоимость составила порядка 1 млрд тенге. Кроме того, у товарищества теперь имеется оборудование для капельного и дождевального орошения, уборочный комбайн. За последние два года предприятия преобразилось и прибрело новый облик, что сразу отличает его не только в районе, но и в области.

У нас имеются высокотехнологичные комбайны Grimme, Kverneland, ASA-LIFT и холодильное оборудование фирмы Gaugli. Благодаря орошению мы получаем 90-100 тонн с га, это очень хороший показатель для нашего региона. Теплица у нас также типовая, площадью 0,3 га. Здесь мы собираем 150-170 тонн огурцов, – с воодушевлением делится директор предприятия.

Предприятие поставило цель – получать 5 тыс. тонн овощей с 200 га. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, на будущий год дополнительно подготовлено 25 га земель под картофель и столько же под морковь. К слову, это создаст 25 дополнительных рабочих мест для населения близлежащих сел Есильского района.

Алма Байгужина

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