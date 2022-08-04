Оспу обезьян обнаружили у двоих подростков в Германии

Институт Роберта Коха сообщил о двух первых случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ, передает Zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте.

Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, рассказали в институте, болезнь затронула все 16 федеральных земель.

Ранее сообщалось, что заболевание передается прежде всего в результате сексуальных контактов между мужчинами. Оспа обезьян до сих пор установлена только у пяти женщин в Германии. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были зафиксированы в мае.

В институте Роберта Коха оценивают возможную угрозу здоровью широких слоев населения в Германии от данного заболевания как «ограниченную» и внимательно следят за развитием ситуации.

При тяжелом течении оспы обезьян у заболевшего может развиться воспаление головного мозга (энцефалит), а при генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис.

Кроме того, осложнения оспы обезьян могут включать вторичные бактериальные инфекции. Это происходит в том случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий, особенно высоки риски при обильных высыпаниях.

Поскольку высыпания появляются и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности, пневмония.

На коже после перенесенной инфекции могут остаться рубцы, гиперпигментация или, наоборот, гипопигментация.

При этом у детей заболевание протекает тяжелее и осложнения развиваются чаще. Люди с ослабленным иммунитетом (особенно ВИЧ-инфицированные) также имеют более высокий риск развития тяжелой формы заболевания.