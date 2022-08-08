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Убийство бизнесмена в Уральске: появились фото и видео с места задержания подозреваемых

Появились фото и видео с места задержания подозреваемых в убийстве уральского бизнесмена Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области поделились фотографиями и видео с места задержания подозреваемых в убийстве уральского бизнесмена Еркина Мухангалиева, передает Zakon.kz.

Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы.

Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Кожантаев Руслан Фархатович 1991 г.р. и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 г.р.

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8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.

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Позднее стало известно, что подозреваемых в убийстве бизнесмена задержали.

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Первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин на брифинге рассказал подробности розыска и задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске.

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