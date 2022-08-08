Напал с ножом на экс-супругу в Алматы: подозреваемый водворен в ИВС

Экс-супруг напал с ножом на женщину в автобусе в Алматы. Инцидент получил широкую огласку. В полиции города рассказали, что нападавший водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

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Как уточнили в полиции города, факт нападения 1 августа зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293, ч. 3 УК РК «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью».

Кроме того, проводится комплекс мероприятий для обеспечения полноты и всесторонности расследования.

По согласованию с прокуратурой подозреваемый водворен в изолятор временного содержания с последующим решением вопроса об избрании меры пресечения в рамках расследуемого уголовного дела. Пресс-служба полиции Алматы

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Также в ведомстве добавили, что по результатам расследования будет дана оценка действиям подозреваемого и определена квалификация уголовных правонарушений.

Стоит отметить, что женщину в автобусе спас Райымбек Медетбек.

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Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию и вручил герою благодарственное письмо и ценный подарок.