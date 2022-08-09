В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение

С 1 сентября в Казахстане начнется осенний призыв. Есть мнение, что у нас идут служить только аульские джигиты, а городские ребята, особенно молодые популярные звезды, не спешат отдавать долг Родине и всеми силами стараются «откосить» от армии. Почему – разбиралась журналист Zakon.kz.

Призывные комиссии возглавляют заместители акимов

В Казахстане призыв на срочную воинскую службу проводится два раза в год на основании указа президента и постановления правительства: в марте – июне и сентябре – декабре. Призываются граждане от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Отсрочка и освобождение являются государственными услугами и предоставляются через портал электронного правительства.

Призыв должны организовать и обеспечить местные и исполнительные органы. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.

Новобранцев в первую очередь отправляют служить в подразделения Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, воинские части Вооруженных сил, затем – Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии РК. В этом году в армию должны пойти служить 34 668 призывников.

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Во время весенней призывной кампании армейские ряды пополнили 17 тыс. новобранцев, остальные 17 тыс. будут призваны с 1 сентября по 31 декабря.

Не секрет, что среди многих тысяч призывников практически невозможно встретить молодых казахстанских звезд – актеров, певцов и музыкантов. Почему? Может, они постоянно находятся в творческих командировках или за рубежом? Но ни то, ни другое не является уважительной причиной для освобождения или отсрочки от службы в армии.

Фото: РОО «Совет генералов»

Воинская служба и защита Республики Казахстан – долг и обязанность каждого гражданина. Если молодой человек призывного возраста находится в командировке, то работодатель, то есть его руководство, обязано отозвать его, организовать оповещение и своевременное прибытие на призывной пункт для прохождения медкомиссии. А те, кто находится за границей, должны пройти службу после возвращения в страну, если у них нет права на отсрочку или освобождение от призыва. Генерал-майор, председатель РОО «Совет генералов» Махмут Телегусов

По закону призывник может быть освобожден от срочной воинской службы как на временной, так и на постоянной основе. Постоянная основа – это полное освобождение от армии, а временная – это отсрочка призыва по определенным обстоятельствам.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья, прошедшие альтернативную службу в другом государстве, проходившие службу в специальных государственных органах, священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях, и так далее. В военное время от призыва освобождаются только те граждане, которые признаны негодными по состоянию здоровья.

Отсрочка от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, в случае продолжения образования, по состоянию здоровья и другим причинам. Под «другими причинами» подразумеваются такие категории граждан, как педагоги, сельские врачи, депутаты, лица, находящиеся под предварительным или судебным следствием, члены экипажей гражданских воздушных и водных судов.

«Актеры и певцы точно в долгу перед государством…»

– Почему популярные казахстанские звезды не хотят идти в армию? Служил ли кто-нибудь из ваших друзей – музыкантов, певцов, актеров? А вы сами? – обратилась корреспондент к одному из ярких представителей молодых известных казахстанцев Нуртасу Адамбаю.

Фото: Facebook / Нуртас Адамбай

Служили или нет – не знаю, не припомню таких. Я сам окончил военную кафедру в Институте иностранных языков, поэтому непосредственно в армии не служил. Актер, режиссер, продюсер Нуртас Адамбай

Окончившие военную кафедру в вузах граждане могут не служить в армии, но, как пояснил подполковник запаса, бывший офицер Главного штаба Сил воздушной обороны РК Даулет Жумабеков, военная кафедра – один из легальных способов не служить в армии.

Фото: из личного архива Даулета Жумабекова

Военная кафедра – существенный мотив для привлечения молодых парней в конкретный вуз. Окончившие военную кафедру получают воинское звание, как правило, лейтенанта запаса. Некоторых из них в дальнейшем могут при необходимости призвать на действительную воинскую службу на два года. Но службу они проходят именно как офицеры, а не как рядовые срочной службы. В армии их называют «двухгодичники». В советское время таких офицеров называли «трехгодичники», так как раньше их призывали на три года. Они состоят на должностях офицеров, получают соответствующее денежное довольствие и не живут в казармах. При желании и при наличии положительной аттестации после окончания этого срока они могут подписать контракт на продолжение своей воинской службы в качестве офицеров. Военная кафедра еще с советских времен – один из легальных способов не проходить срочную службу. Даулет Жумабеков

Практически все казахстанцы, к которым журналист обратилась с блиц-опросом: «Известны ли вам случаи, чтобы кто-нибудь из наших молодых популярных певцов и актеров прошел срочную воинскую службу, жил в казармах с личным составом, ел солдатскую кашу, носил солдатские сапоги, маршировал, участвовал в военных учениях», сказали, что не припомнят такого.

Махмут Телегусов, председатель Совета генералов: «Мне такие факты неизвестны, но, кажется, лет пять назад были случаи, когда некоторые молодые люди переодевались в солдатскую форму, прыгали с парашютом и бегали вместе с солдатами, но это продолжалось всего лишь несколько дней. При этом они снимали ролики и комментировали свои «успехи». Айткали Есенкулов, генерал-майор: «Ни разу не встречал такого случая». Асхат Асылбеков, общественный деятель: «Насчет актеров и певцов не знаю, не в курсе, но, думаю, они точно в долгу перед государством. Может, айтыскеры служили, они же из народа». Аманжол Уразбаев, полковник запаса КНБ, председатель РОО «Контртеррористический комитет»: «Не слышал о таком. На мой взгляд, сейчас служат лишь парни из аулов. Даже городские пацаны бегут от армии». Марат Башимов, директор Экспертного института европейского права и прав человека: «Таких не знаю, не слышал. Сам служил в Смоленской области в 1984-1986 годы». Даулет Жумабеков: «Сейчас наша армия является в основном рабоче-крестьянской, большинство призывников – выходцы из сельской местности и малоимущих семей».

По словам начальника пресс-службы Медиацентра Алматинского гарнизона Министерства обороны РК Кристины Новиковой, особенно бегут прочь от воинской службы после январских событий и после смертей срочников, которые, к сожалению, все еще случаются в казахстанской армии.

Как заставляют служить звезд и наказывают уклонистов в зарубежных странах

В сравнении с нашими реалиями наглядным является отношение власти и общества к престижу воинской службы в других странах.

В 2013 году, когда в Казахстане по новому закону стало возможным получить военный билет за деньги, в соседней России были внесены изменения в федеральный закон о государственной гражданской службе, согласно которым гражданин РФ не может быть принят на государственную службу в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. То есть, любой российский чиновник, прежде чем получить возможность руководить и распоряжаться государственными деньгами, обязан отдать свой долг обществу и государству, быть готовым к защите страны. Даулет Жумабеков

Похожий подход к воинской службе как к обязательному и священному долгу граждан существует во многих странах мира, в том числе в признанных демократиях. По данным, которые предоставил Даулет Жумабеков, в Южной Корее служба по призыву обязательна для всех.

– Исключения буквально можно пересчитать по пальцам, – отметил Даулет Жумабеков. – Например, освобождаются от призыва олимпийские призеры, но при условии прохождения базовой военной подготовки в течение четырех недель, и некоторые представители творческих профессий – скрипачи, пианисты, артисты балета. И только с недавних пор отсрочку (не освобождение, а отсрочку!) до 30 лет получили популярные кей-поп (K-pop) исполнители.

А вот что писали корейские СМИ: «Осенью 2019 года одна из крупнейших кей-поп звезд страны G-Dragon вернулся из армии после 21 месяца отсутствия на сцене. Рано утром огромные толпы фанатов пришли к штабу армии в Йонъине на юго-востоке от Сеула, чтобы поприветствовать 31-летнего музыканта. «Я вернулся после хорошей военной службы. Спасибо, что подождали и приехали сюда, – сказал он поклонникам. – Я больше не солдат. Я вернусь к творчеству и буду верен своей работе».

Есть и обратные примеры, когда артисты пытались незаконно уклониться от воинской службы, и были подвергнуты наказанию или вынуждены все же отслужить. Так, поп-певец Стив Ю (Yoo Seung-jun) в 2002 году получил американское гражданство и эмигрировал в Соединенные Штаты до призыва на воинскую службу. Правительство Южной Кореи сочло это актом дезертирства, навсегда запретив ему въезд в страну.

Актер Сон Сын Хон (Song Seung-heon) симулировал диабет и высокое кровяное давление, приняв лекарства перед прохождением медосмотра, однако был уличен в обмане. После освещения этого случая в прессе и возмущения общественности Сон публично извинился и согласился немедленно отбыть срок службы по призыву. Сон был уволен из армии 15 ноября 2006 года в звании капрала.

Другой южнокорейский актер Ким Му Ёль (Kim Mu-yeol) в 2012 году подвергся сильной общественной критике из-за обвинений в уклонении от воинской службы. Также после огласки этого факта продюсерская компания расторгла с ним контракт на съемки в фильме. В результате в октябре 2012 года Ким опубликовал заявление о том, что он решил добровольно пойти в армию «чтобы восстановить свою честь, которой нанесли ущерб слухи».

А теперь давайте попробуем вспомнить хоть одного популярного исполнителя или молодого актера в Казахстане, который отслужил бы срочную службу в армии. Лично я ни одного такого не знаю. Даулет Жумабеков

Аналогичные законы существуют в Сингапуре. На премьерном показе в Сингапуре известного фильма «Безумно богатые азиаты» не было одного из главных авторов фильма – известного писателя Кэвина Квана, одноименная книга которого и легла в основу сюжета картины.

Представитель Министерства обороны Сингапура пояснил, что как только Кван появится в Сингапуре, ему может грозить лишение свободы до трех лет. Когда Кэвину исполнилось 11 лет, он вместе с родителями перебрался в США, где окончил школу, отучился в Хьюстонском университете, а после окончания получил американский паспорт. И с тех пор больше ни разу не бывал на родине. «Несмотря на неоднократные уведомления, которые направлялись в Соединенные Штаты по адресу, которые предоставили его родители, в 1990 году он не встал на воинский учет. Кроме того, Кван находился за рубежом, не получив необходимого разрешения от Минобороны», – рассказал представитель ведомства. В 1994 году Кван подал прошение об отказе от сингапурского гражданства, однако ходатайство было отклонено из-за того, что он не отслужил в армии.

Двое сыновей известного сингапурского адвоката Тан Чи Мэна были приговорены к 12 и 16 неделям тюремного заключения за то, что не отдали вовремя долг родине. Они покинули Сингапур еще в младенчестве, получили канадские паспорта, однако также не смогли отказаться от сингапурского гражданства, поскольку не отслужили в армии. И после освобождения из-под стражи они все равно должны были отслужить в армии положенный срок.

Известный турецкий исполнитель Таркан вначале уехал из Турции, чтобы избежать обязательного призыва, но в 2000 году все же прошел обязательную военную подготовку под угрозой лишения турецкого гражданства. В некоторых турецких компаниях те, кто в армии не служил, получают заработную плату меньше, чем прошедшие службу.

И вообще, тех, кто в армии не служил, берут на работу менее охотно, а в некоторые компании, даже негосударственные, и вовсе не берут. То есть, во всех этих странах общественное мнение против уклонистов настроено крайне отрицательно, уклонение от армии расценивается как вызов, открытое признание того, что человеку наплевать на страну и общество. Даулет Жумабеков

По мнению подполковника, в Казахстане для тех, кто не может или не хочет служить по каким-то причинам, необходимо ввести альтернативную (гражданская) службу, которой у нас пока нет. К примеру, кто-то не желает по религиозным убеждениям брать оружие в руки и стрелять. Такие могли бы безвозмездно или за символическую оплату выполнить какую-нибудь общественно полезную работу и так далее.

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А вы как думаете, уважаемые пользователи? Как можно мотивировать молодых известных казахстанцев к службе в армии? Как сделать так, чтобы священный долг исполнялся осознанно, с чувством глубокой ответственности, высокого патриотизма и любви к Родине, а не из-под палки…