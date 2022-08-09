Нейропсихолог дала советы при поиске пропавшей девочки в Костанайской области

В работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии. Специалист дала рекомендации, как правильно вести себя при встрече с пропавшей девочкой, передает Zakon.kz.

Как заявили в оперативном штабе, данное обращение направлено ко всем, кто участвует или планирует принять участие в поиске пропавшей девочки в поселке Жамбыл.

Такие дети имеют нестереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители, – рассказала Екатерина Руфф.

Фото: оперативный штаб Оперативным штабом выработаны рекомендации для тех, кто встретит ребенка либо найдет его.

Постарайтесь при обнаружении не звать, а тихо к ней подойти и взять ее, указано в информации.

Также в оперативном штабе уточнили, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.

Напомним, пятилетняя девочка пропала утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.

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Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала девочка. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.

Днем 9 августа поисковики оставили пропавшей девочке в полях продукты и напитки с привязанными к ним воздушными шарами – в надежде привлечь внимание ребенка.