Безопасно сходить в горы: кто отвечает за наши жизни

В Алматы с каждым годом растет число любителей прогуляться по горным тропам. К сожалению, иногда такие походы заканчиваются трагедией. Корреспондент Zakon.kz разбирался, кто должен следить за безопасностью любителей горного туризма.

В 2020-2022 годах спасательные подразделения МЧС, Служба спасения города и волонтеры в горной местности провели 72 поисково-спасательные операции, в ходе которых спасли 90 человек, в том числе 13 детей. Специалисты отмечают, что порой люди сами загоняют себя в зону риска во время похода в горы.

Я сама «горный» человек и вижу, что наши люди ходят в горы, образно говоря, чуть ли не на каблуках. Профессиональная путешественница Евгения Морозова

Президент Федерации альпинизма Алматы Артем Скопин пояснил, что ходить в горы в обычной одежде можно, но только до определенной высоты и не везде.

Что касается балетных тапочек и шортиков, то пока погода позволяет, в такой одежде можно гулять в горах по травке, нюхать цветы. Но если идти вверх, по горным тропам, то необходимо иметь правильную обувь и одежду для собственной безопасности. Если же речь идет о выходе на техническую часть альпинистских маршрутов, то необходимо иметь специальное страховочное снаряжение. Президент Федерации альпинизма Алматы Артем Скопин

Одеваться очень легко, отправляясь летом в горы, рискованно. Во-первых, температура на высоте 3700 метров может быть на 10-20 градусов ниже, чем в городе Алматы, да и туман может накрыть горы буквально за 15 минут. И туристу не хватит времени, чтобы найти безопасное место, где согреться.

В ноябре 2021 года акимат установил 15 горных хижин на отдаленных участках горной местности, где туристы могут переждать наступление тумана, сильный ветер и осадки, получить аварийный комплект первой помощи (аптечка, станция заряда мобильных устройств, теплое одеяло и непортящийся продуктовый набор). В хижинах установлены тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала «SOS» на пульт «109» Службы спасения Алматы.

Заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марлен Маралов сообщил, что со времени установки хижин были спасены 5 человек, хотя среди любителей горного туризма есть мнение, что необходимо установить подобные спасательные хижины в других местах.

Маралов пояснил, что при установке хижин есть еще один немаловажный фактор – ландшафт. Хижины стоят на сваях, которые забиваются минимум на полтора метра в землю, чтобы в случае сильного ветра сама хижина осталась на месте, даже если может быть внешнее оснащение пострадает.

Установка хижин – это долгий и плодотворный процесс, мы не только с горным сообществом обсуждали точки размещения этих горных хижин, но и принимали участие специалисты ДЧС Алматы, РОСО. Точки размещения хижин были выбраны неспроста. Основная идея установки этих точек – советы федерации и основные места, где чаще всего терялись туристы, откуда поступал сигнал бедствия. Заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марат Маралов

Горы мусора

Как мы видим, за безопасность людей в горах отвечают и сами люди, и ответственные службы. За наличие мусора в горах, конечно, ответственны в первую очередь те, кто его оставляет, то есть, туристы.

Директор ТОО «Туристский информационный центр города Алматы» (Visit Almaty) Едиге Маргулан констатировал, что вопрос мусора в горах действительно актуальный, касается не только Кок-Жайлау, но и всей горной местности, и самого города.

Конечно, есть административный штраф за оставление мусора в горах, но его возможно наложить, только если человека поймают за руку. По нашей информации, инспекторов не хватает на весь нацпарк, чтобы за каждым туристом ходили и следили. Мы работаем совместно с нацпарком, консультируем, с нашей стороны больше субботников проводим и планируем проводить, чтобы прививать культуру отдыха в горах. Директор ТОО «Туристский информационный центр города Алматы» Едиге Маргулан

Хуже всего, что оставленный мусор и окурки в жаркое время становятся причиной лесных пожаров в горах. В ДЧС Алматы отметили, что в ходе совместных рейдов сотрудники ДЧС, Департамента полиции, Иле-Алатауского нацпарка и волонтеров неоднократно пресекают розжиг костров, фиксируют нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности, нарушителей привлекают к административной ответственности.

И это несмотря на то, что в Иле-Алатауском национальном парке имеется 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов), на территории ущелья Алмаарасан – 12 мест (вдоль речки Б. Алматинка, р. Казачка) и на Бутаковке – два места.