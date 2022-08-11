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Ким Чен Ын заявил о победе над COVID-19

Ким Чен Ын заявил о победе над COVID-19 Фото: unsplash
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на совещании по противоэпидемическим мерам объявил о победе над коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
Он торжественно объявил о победе в противоэпидемической кампании по уничтожению <...> нового коронавируса и защите жизни и здоровья людей, – говорится в сообщении государственных СМИ страны.

Напомним, что 12 мая в КНДР зафиксировали первый случай коронавируса. Симптомы COVID-19 выявили у человека, который вернулся из Южной Кореи.

Более двух лет власти Северной Кореи заявляли, что в стране нет пандемии. Поэтому в связи с выявлением заболевания в республике был объявлен режим ЧС.

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Теперь же, как сказано в публикации Yonhap, благодаря жестким карантинным мерам в августе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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Всего с конца апреля по конец июля COVID-19 в стране заболели более 4 млн человек.

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