Аферисты в СКО представляются сотрудниками полиции и прокуратуры

Полиция Северного Казахстана предупреждает жителей области о новом приеме аферистов. Перед тем, как разыграть старый сценарий «звонка из банка», представляются сотрудниками полиции или прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Для убедительности называют имена действующих сотрудников, включая руководство областного полицейского ведомства.

Аферисты пытаются уверить потенциальных жертв, что проводится расследование в отношении работников банка. И чтобы тех разоблачить, просят вывести деньги на предложенный преступниками счет.

Люди, поддавшиеся на подобные уговоры, нередко терпят миллионный ущерб.

Впрочем, жители области ознакомлены с подобными случаями и далеко не всегда попадаются.

Так, жителю района М. Жумабаева позвонил сетевой аферист, который представился заместителем начальника ДП СКО Русланом Назаровым. Мужчина, не поверив злоумышленнику, записал разговор и сообщил о происшествии в полицию.

Подобные случаи – не редкость. Мошенники стремятся психологически надавить на человека, торопят, чтобы не оставить ему времени на размышления. Важно помнить, что сотрудники криминальной полиции не ведут подобных разговоров по телефону. Они могут допросить человека в качестве свидетели или подозреваемого – это делается только при личной встрече и только с предварительным извещением повесткой. Если вы получили подозрительный звонок, обратитесь на канал «102». Можно записаться на личный прием к сотруднику, именем которого представились мошенники. Также, если преступники представляются работниками банка, позвоните в банк по официальному телефону и перепроверьте факт звонка. Чтобы убедиться в сохранности своих сбережений, обратитесь в банк лично. Замначальника ДП СКО Руслан Назаров

За семь месяцев в СКО зарегистрировано 464 интернет-мошенничества, из них 129 – по схеме «звонок из банка».