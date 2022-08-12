Аферисты в СКО представляются сотрудниками полиции и прокуратуры
Для убедительности называют имена действующих сотрудников, включая руководство областного полицейского ведомства.
Аферисты пытаются уверить потенциальных жертв, что проводится расследование в отношении работников банка. И чтобы тех разоблачить, просят вывести деньги на предложенный преступниками счет.
Люди, поддавшиеся на подобные уговоры, нередко терпят миллионный ущерб.
Впрочем, жители области ознакомлены с подобными случаями и далеко не всегда попадаются.
Так, жителю района М. Жумабаева позвонил сетевой аферист, который представился заместителем начальника ДП СКО Русланом Назаровым. Мужчина, не поверив злоумышленнику, записал разговор и сообщил о происшествии в полицию.
Подобные случаи – не редкость. Мошенники стремятся психологически надавить на человека, торопят, чтобы не оставить ему времени на размышления. Важно помнить, что сотрудники криминальной полиции не ведут подобных разговоров по телефону. Они могут допросить человека в качестве свидетели или подозреваемого – это делается только при личной встрече и только с предварительным извещением повесткой. Если вы получили подозрительный звонок, обратитесь на канал «102». Можно записаться на личный прием к сотруднику, именем которого представились мошенники. Также, если преступники представляются работниками банка, позвоните в банк по официальному телефону и перепроверьте факт звонка. Чтобы убедиться в сохранности своих сбережений, обратитесь в банк лично. Замначальника ДП СКО Руслан Назаров
За семь месяцев в СКО зарегистрировано 464 интернет-мошенничества, из них 129 – по схеме «звонок из банка».