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Нападение на писателя в Нью-Йорке: Салмана Рушди сняли с ИВЛ

аппарат ИВЛ Фото: Zakon.kz
Агент британского писателя Эндрю Уайли рассказал о том, что Рушди сняли с искусственной вентиляции легких, и теперь он может разговаривать, передает Zakon.kz.

Уайли ранее сообщал, что Рушди находится на ИВЛ, пишет РИА Новости, и не может говорить, у него повреждена печень, и он, скорее всего, лишится глаза.

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75-летний Салман Рушди собирался в пятницу выступить с лекцией в Институте Чаутоква в Нью-Йорке, когда на него набросился молодой человек.

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Как выяснилось впоследствии, нападавшим был 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Он нанес писателю несколько ножевых ранений, прежде чем его смогли остановить.

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Елена Беляева
Нью-Йорк США
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