Тройное убийство в Атырау: участкового приговорили к трем годам

В марте текущего года в Атырау произошла стрельба, в ходе которой погибли три человека, а четвертый был госпитализирован с пулевым ранением в голову, передает Zakon.kz.

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции К.Р. по обвинению в бездействий на службе, повлекшему тяжкие последствия. Пресс-служба суда №2 Атырау

В суде установлено, что гражданин Н. обратился в полицию с заявлением об избиении его детей гражданским супругом бывшей жены – Қ. Позже по данному заявлению гражданин Н. и его несовершеннолетний ребенок, а также гражданский супруг его бывшей жены Қ. были вызваны в полицейский участок. Там же гражданин Н. и его несовершеннолетний сын рассказали, что гражданин Қ. хранит в своем доме пистолет с патронами.

Однако, как отметили в суде, участковый инспектор полиции К.Р. халатно отнесся к сообщению о факте хранения оружия, не предпринял никаких действий и проявил «служебное бездействие с целью облегчения своей работы».

В результате Қ. в тот же день около в 22:30 в мкр. Авангард-3 Атырау неоднократно стрелял по гражданам из своего незаконно хранящегося пистолета. К., З. и И. от полученных травм скончались на месте происшествия, а Н. с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Атырауской областной больницы (по данному факту возбуждено отдельное уголовное дело, по которому в настоящее время ведется досудебное расследование). Пресс-служба суда №2 Атырау

В суде также отметили, что вина подсудимого К.Р. доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями.

Прокурор просил назначить подсудимому К.Р. наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права пожизненно заниматься деятельностью в правоохранительных органах и специального звания. Подсудимый и защитник, не согласившись с предъявленным обвинением, просили его оправдать. Пресс-служба суда №2 Атырау

Санкцией п. 1 ч. 4 ст. 370 УК РК предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до семи лет либо лишения свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судом в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание К.Р., признано наличие на его иждивении малолетних детей. Нарушение подсудимым принятой присяги признано отягчающим наказание обстоятельством.

Приговором суда подсудимому К.Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Пресс-служба суда №2 Атырау

Кроме того, подсудимый лишен специального звания капитана полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 16 марта в Атырау при стрельбе погибли трое. Подозреваемый был задержан.

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