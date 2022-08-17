Алматинских школьников познакомили с работой Архива президента

Архив президента Казахстана познакомил школьников со своей деятельностью, рассказав, как происходит хранение важных документов страны и кропотливая работа с ними. Мероприятие прошло в рамках объявленного в Казахстане «2022 год – Год детей», передает Zakon.kz.

Мероприятие «Юный архивист» носило познавательный характер, целью которого было привить молодому поколению интерес к изучению истории, а также рассказать о значимости архива для государства, раскрыв важную роль в познании истории страны.

Фото: Архив президента РК

Архив – это кладезь человеческих знаний и опыта, накопленного поколениями, что очень важно прививать молодому поколению интерес к изучению истории в школьные годы, – сказала директор архива Алия Мустафина, открывая мероприятие.

В ходе экскурсии по зданию архива сотрудники рассказали школьникам о том, как происходит хранение, учет и использование документов. Были показаны архивные хранилища, лабораторный корпус, где проводится большой перечень работ по подшивке, реставрации и оцифровке документов.

Фото: Архив президента РК

Фото: Архив президента РК

Для маленьких казахстанцев провели мастер-классы, которые прошли в игровой форме. Детей ознакомили с технологией реставрации документов, с работой по нумерации дел и прочими видами работ архивистов. После обретения навыков деятельности с архивными документами детям вручили сертификаты.

Фото: Архив президента РК

Кроме того, в текущем году архивом запланирован еще ряд различных мероприятий для детей, среди которых конкурс учебно-исследовательских работ под названием «История моей семьи в архивных документах». Сотрудники таким образом нацелены интеллектуально и личностно развивать ребят, прививая им твердое стремление к сохранению историко-культурного наследия Казахстана.