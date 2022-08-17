Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алматинских школьников познакомили с работой Архива президента

мероприятие для детей в Архиве президента РК в Алматы Фото: Архив президента РК
Архив президента Казахстана познакомил школьников со своей деятельностью, рассказав, как происходит хранение важных документов страны и кропотливая работа с ними. Мероприятие прошло в рамках объявленного в Казахстане «2022 год – Год детей», передает Zakon.kz.

Мероприятие «Юный архивист» носило познавательный характер, целью которого было привить молодому поколению интерес к изучению истории, а также рассказать о значимости архива для государства, раскрыв важную роль в познании истории страны.

архив президента РК в Алматы, мероприятие для детей, Год Детей

Фото: Архив президента РК

Архив – это кладезь человеческих знаний и опыта, накопленного поколениями, что очень важно прививать молодому поколению интерес к изучению истории в школьные годы, – сказала директор архива Алия Мустафина, открывая мероприятие.

В ходе экскурсии по зданию архива сотрудники рассказали школьникам о том, как происходит хранение, учет и использование документов. Были показаны архивные хранилища, лабораторный корпус, где проводится большой перечень работ по подшивке, реставрации и оцифровке документов.

архив президента РК в Алматы, мероприятие для детей, Год Детей

Фото: Архив президента РК

Архив президента РК в Алматы, Год детей, мероприятие для школьников

Фото: Архив президента РК

Для маленьких казахстанцев провели мастер-классы, которые прошли в игровой форме. Детей ознакомили с технологией реставрации документов, с работой по нумерации дел и прочими видами работ архивистов. После обретения навыков деятельности с архивными документами детям вручили сертификаты.

архив президента РК в Алматы, мероприятие для детей, Год Детей

Фото: Архив президента РК

Кроме того, в текущем году архивом запланирован еще ряд различных мероприятий для детей, среди которых конкурс учебно-исследовательских работ под названием «История моей семьи в архивных документах». Сотрудники таким образом нацелены интеллектуально и личностно развивать ребят, прививая им твердое стремление к сохранению историко-культурного наследия Казахстана.

Архив президента РК в Алматы, Год детей, мероприятие для школьников

Фото: Архив президента РК

Читайте также

В Алматы нашли ранее не опубликованную запись концерта Виктора Цоя

Ценные архивные документы вернули в Казахстан

Стало известно, кто представит Казахстан на Junior Eurovision

Оксана Житникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
Пограничный пункт
Когда Казахстан завершит процесс демаркации границ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления