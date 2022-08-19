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В каких регионах Казахстана больше всего безработных

Казахстан, люди, статистика Фото: pexels
Во втором квартале 2022 года численность безработных в РК составила 452 тыс. человек. Это лишь на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Zakon.kz.

При этом в сельской местности численность безработных выросла за год на 1,3%, до 182,8 тыс. человек, а в городской местности, наоборот, их число сократилось на 0,7%, до 269,1 тыс. человек, сообщает finprom.kz.

Уровень безработицы населения в Казахстане остался прежним, составив во втором квартале 2022 года 4,9%. При этом в сельской местности показатель по сравнению с прошлым годом также не изменился, оставшись на уровне 4,9%, а в городской местности пошел на спад — с 4,9% во втором квартале 2021-го до 4,8% во втором квартале 2022 года.

В гендерном разрезе разрыв более значителен. Так, уровень безработицы среди мужчин увеличился с 4,2% до 4,4%, но это все же значительно ниже уровня безработицы среди женщин, который во втором квартале 2022 года составил 5,3%, что, однако, меньше, чем в прошлом году (5,6%).

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы в Казахстане во втором квартале 2022 года пришелся на Мангистаускую и Туркестанскую области: по 5,1%. Следом идут Жамбылская и Западно-Казахстанская области, а также города Алматы и Шымкент: по 5% в каждом из регионов.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Улытауской области (4,2%,) следом идут Карагандинская область (4,5%) и Нур-Султан (4,7%).

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