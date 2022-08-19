Алексей Цой дал показания по делу экс-министра здравоохранения

В Сарыаркинском суде №2 состоялось очередное заседание суда по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, на котором дал показания Алексей Цой, возглавлявший Минздрав после главного фигуранта, передает корреспондент Zakon.kz.

В Нур-Султане продолжается судебное разбирательство по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. 19 августа показания давал Алексей Цой, который в 2020 году являлся заместителем министра здравоохранения.

Обвинение строится вокруг внедрения в Казахстане «Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения». В 2015 году Минздрав заключил контракт с хорватской компанией Ericsson Nicola Tesla, которая взялась за создание этой платформы. Она должна была быть сдана в течение года, но по причине незавершения работ сроки по ее сдаче продлевались дважды, и она была введена в эксплуатацию в 2018 году.

Генпрокуратура инкриминирует Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву то, что они подписали акты выполненных работ, хотя, по мнению прокуроров, платформа была во внерабочем состоянии. Защита Биртанова с такими доводами не согласна. Адвокаты и сами фигуранты дела настаивают, что платформа была создана, а технических документов о том, что она на тот момент была неработоспособна, нет.

В суде Алексей Цой рассказал, что для разработки «Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения» Министерство здравоохранения обратилось в хорватскую компанию Ericsson Nikola Tesla, так как компания уже разрабатывала похожие платформы не только для своей страны, но и других стран, в том числе Армении. Он отметил, что у казахстанских компаний подобного опыта реализации таких программ на страновом уровне не было, поэтому они не были привлечены в этой работе.

Мы звонили вице-министру Армении, курирующему информатизацию, и он нам подтвердил, что все работает. Во всяком случае, негативной оценки не было. Мы специально перестраховались, уточнили. Ну, понятно, в Хорватии тоже сказали, что все функционирует идеально, – рассказал Цой, отвечая на вопрос обвинителя: запрашивали ли вы, как себя показала подобная платформа в Армении?

По словам Цоя, к 2017 году Ericsson не успела реализовать весь проект, и деньги, которые должны были пойти на завершение проекта, были возвращены в бюджет. При этом, как утверждает экс-министр, Минздрав предупреждал Ericsson, что в отношении компании будут наложены штрафные санкции – по условиям контракта за каждый просроченный, нереализованный день выставлялась пеня.

В компании Ericsson настаивали на том, чтобы им оплатили всю сумму, и хотели под гарантийные обязательства завершить позже, на что мы наотрез отказались. Компания привлекала посла, грозилась арбитражем. Мы вызывали президента компании в Казахстан, информировали о том, что все должно быть завершено, просили, чтобы они мобилизовали весь свой головной офис в РК, чтобы успели реализовать проект в срок, потому что у нас контракт не подразумевал продления сроков. Однако были моменты недоработки, хотя большой процент работы был выполнен, она практически была завершена. Но были нюансы, которые не позволили стопроцентно принять систему, – пояснил он.

Цой добавил, что по большей части завершили, но интегрировать все программы в единую платформу не удалось. Когда платформу ввели в промышленную эксплуатацию, к июню 2020 года, полноценно использовать ее было невозможно, но все же некоторые сервисы функционировали.

Да, я неоднократно докладывал Биртанову, он был в курсе всех событий. Говорил: «Работайте, ускоряйтесь», полагаясь на мнение экспертов. На вопросы по неосвоению средств мы отвечали в парламенте, объясняли, что лучше сохранить деньги, чем оплачивать незавершенную работу, – сообщил Алексей Цой.

Цой считает, что недоработанная часть проекта – минимальна, а его реализация принесла больше плюсов, чем минусов.

Фото: Zakon.kz

В своем слове Елжан Биртанов задал вопрос Цою: давал ли поручения принять и подписать акты выполненных работ компании Ericsson на весь объем выполненных работ и обязательств по разработке, поставке платформы в 2017 году, на что Алексей Владимирович ответил: «Нет, не давали». Тогда Биртанов попросил суд обратить внимание на то, что Цой во время своих вопросов неоднократно говорил, что таких поручений экс-министр ему не давал.

Тем не менее, в обвинительном акте на 10 странице почему-то об этом говорится. Это относится к выдумкам и фантазиям следственных органов, так как в 2017 году я никаких поручений не давал, – заключил Биртанов.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и его бывший заместитель Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.

Алексей Цой занимал должность вице-министра здравоохранения в 2017-2019 годах. С июня 2020 по декабрь 2021 года он возглавлял Минздрав.