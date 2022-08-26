Как подготовлены школы Тараза к новому учебному году

В выставочном зале историко-культурного комплекса Көне Тараз состоялось августовское совещание работников образования на тему: "Образованная нация: глубокие знания, трудолюбие и патриотические качества", передает Zakon.kz.

В целях установления диалога с педагогическим сообществом, обсуждения проблем в сфере образования, повышения качества дошкольного, среднего образования, а также определения приоритетов и основных задач нового учебного года на совещании присутствовали исполняющий обязанности акима города Тараза Кайрат Исмаил, заместитель акима города, секретарь городского маслихата, председатель городского общественного совета, заместитель акима Жамбылской области, руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования, директор Института профессионального развития филиала АО «Өрлеу» по Жамбылской области, первый заместитель председателя Таразского городского филиала партии Amanat, начальник городского управления полиции, прокурор города Тараза, председатель местного профессионального союза работников образования и науки Жамбылской области, руководители учреждений высшего, среднего образования, педагоги-новаторы, представители родительской общественности.

Фото: ОВП города Тараза

Всего в городе функционирует 113 учреждений отдела образования: 60 школ, 45 детских садов, одна вечерняя школа, четыре организации дополнительного образования, два кабинета психолого-педагогической коррекции, один центр аутизма ("Асыл мирас"). В 61 школе города обучаются 80 043 ребенка, в первый класс зачислено 7856 детей. В предстоящем учебном году за счет нового строительства будет решена проблема двух трехсменных школ. Полностью завершены работы по модернизации одной школы. Готовность объектов образования к учебному году, отопительному сезону, оснащенность учебниками, учебно-методическими комплексами и видеонаблюдением составляет 100%. Только на приобретение учебников и учебно-методических комплексов предусмотрено 877 млн 646 тыс. 700 тенге. Отдел внутренней политики города Тараза

Сообщается, что в текущем году для обеспечения 19 237 учащихся пяти категорий из фонда всеобуча местного бюджета предусмотрено 1 млрд 989 млн 703 тыс. тенге. С прошлого года каждому ребенку из отдельных категорий семей оказывается финансовая помощь для обеспечения школьной одеждой.

Кроме того, с 1 по 30 августа в рамках акции "Дорога в школу" в городе активизирована работа по широкому привлечению спонсоров на обеспечение школьной формой и принадлежностями учащихся из отдельных категорий семей, численность которых составила 1000 человек.

Анализ достижений прошлого учебного года показал, что в республиканских, международных научных проектах и предметных олимпиадах призовые места заняли 40 учащихся, завоевав девять золотых медалей, 11 серебряных, 20 бронзовых. В международном конкурсе научных проектов призовые места заняли учащиеся школ № 49, 30, 40.

Учащиеся школ-гимназий № 5, 40 заняли ІІІ место в командном зачете республиканского математического турнира "Бастау". А по итогам интеллектуальных соревнований пять школ города вошли в число 10 лучших школ области.

Фото: ОВП города Тараза

По результатам областного рейтинга, проведенного в целях стимулирования и оценки эффективности деятельности образовательных учреждений, гимназия № 24 стала обладателем номинации "Лучшая городская школа" и денежного вознаграждения.

Из 2702 выпускников 2021-2022 учебного года 83 окончили на золотой знак, 103 – с аттестатом отличия. По результатам участия 2167 выпускников школ города в Едином национальном тестировании гимназия №45 имени Б. Момышулы вошла в число 100 лучших школ республики.

Фото: ОВП города Тараза

В результате итогового совещания педагогическая общественность получила основные направления деятельности на 2022-2023 учебный год с учетом особенностей постепенного реформирования, установленных Министерством просвещения Республики Казахстан.

Фото: ОВП города Тараза

В ходе встречи организована выставка творческой работы лучших учреждений и педагогов на тему "Парад лучших", ряд отличников отрасли награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения РК, акима области, города, областного управления образования, Таразского городского филиала партии Amanat и городского маслихата.