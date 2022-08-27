Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

WhatsApp запустил безопасный перенос чатов

журнал изменений Фото: pexels
WhatsApp представил новое обновление для iOS через App Store, обновив версию до 17.22.77, передает Zakon.kz.

Разработчики рассказали о возможности безопасного переноса истории чата с Android на iOS в официальном журнале изменений.

Спустя долгое время WhatsApp выпустил новое обновление в App Store, доступное для всех пользователей iOS 12 и более поздних версий.

Изменения следующие:

  • ограничение максимального размера файла до 2 ГБ;

  • возможность создавать группы до 512 участников;

  • перенос истории чата с Android на iOS.

Если вы хотите перенести историю чата на iOS с помощью приложения "Переместить на iOS", есть руководство для вас. Обновите версию WhatsApp для Android, чтобы быть уверенным, что все готово для переноса истории чатов, – говорится в сообщении разработчиков Wabetainfo.

Возможность перенести историю чата с Android на iOS доступна всем пользователям. Для этого нужно лишь обновить WhatsApp для iOS из App Store.

Читайте также

Казахстанские НПЗ увеличили план переработки нефти – КМГ

Twitter уличили, что он помечал достоверную информацию о COVID-19 как ложную

Американский зонд столкнут с астероидом для проверки теории

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления