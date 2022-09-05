В Казахстане назвали причины суицидов среди населения

По итогам января – июля текущего года в Казахстане совершили суицид 2,2 тыс. человек — на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такова официальная статистика в стране, сообщает Zakon.kz.

Большинство людей пошли на этот шаг в трезвом состоянии: 78,3%, или 1,7 тыс. человек (на 4,2% меньше, чем годом ранее).

Так, 409 человек совершили суицид в состоянии алкогольного опьянения, пять человек — в состоянии наркотического опьянения, один человек — в состоянии токсикоманического опьянения, еще 57 человек — в ином болезненном состоянии психики, пишет ranking.kz.

Количество суицидов среди мужчин сократилось на 4,8%, до 1,7 тыс., среди женщин — на 12,3%, до 458. Число суицидов среди несовершеннолетних также сократилось — на 31,3%, до 79.

Среди несовершеннолетних 63 человека, совершившие суицид, жили в полных семьях, 15 — в неполных, один несовершеннолетний относился к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

В каких регионах больше всего расставались с жизнью

В региональном разрезе набольшее количество суицидов пришлось на Алматинскую область: 222 случая за семь месяцев текущего года — на 15,6% меньше, чем годом ранее. Далее идут Восточно-Казахстанская (211 случаев, минус 16,6%) и Туркестанская (195 случаев, минус 7,1%) области.

Самые низкие показатели ожидаемо были зафиксированы в новообразованных регионах, что объясняется особенностями статистики для таких случаев.

Наибольшее количество суицидов было совершено в жилых помещениях (1,1 тыс. случаев). Кроме того, зарегистрировали 192 суицида, совершенных на улице. 21 случай был зафиксирован на месте работы, еще 21 случай — в лечебном учреждении, и также 21 — в подвале. Шесть человек совершили суицид по месту службы.

В большинстве случаев (576) причины суицида не были установлены. Среди установленных причин самые часто встречающиеся — тяжелое материальное положение (93 случая), одиночество и чувство отверженности (72 случая), тяжелые соматические заболевания (39 случаев), разрыв семейных отношений (31 случай) и неблагоприятные жилищные условия (22 случая — сразу вдвое больше, чем годом ранее).

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что создадут единый call-центр для оказания консультативной, психологической поддержки казахстанцам.

2 сентября полицейские сняли девушку с карниза на 24-м этаже. Как рассказали столичные полицейские, им поступил вызов от очевидцев, сообщивших, что по улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль.

21 августа мужчина пытался спрыгнуть с моста в Атырау. Полицейские в течение четырех минут убедили мужчину не делать этого. Мужчину доставили на экспертизу, которая показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

13 августа карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома. Инцидент произошел по улице Карбышева. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид.

1 августа в Нур-Султане женщина забралась на крышу здания и грозилась спрыгнуть. Как сообщили в столичном департаменте полиции, ей оказана психологическая помощь.

Корреспондент Zakon.kz разбирался в предпосылках суицидов и выяснял, как вовремя заметить грядущую беду и уберечь человека от рокового шага.