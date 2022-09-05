В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, как могут измениться тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков указал на износ основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. По его словам, сейчас стоит вопрос о масштабной модернизации и замене основных базовых генераторов производства электрической энергии, на что требуются значительные средства.

Плюс, вы знаете, ограничение по использованию угля, к сожалению, на сегодня есть. Поэтому большая часть станций будет проектироваться на природном газе настолько, насколько это возможно. Это неизбежно приводит к увеличению тарифа. Мы это прекрасно понимаем, и для того, чтобы не было большого социального напряжения, мы переходим на балансирующий рынок электроэнергии – понятие единого закупщика по рынку электроэнергии плюс программа "Тарифы в обмен на инвестиции", о которой вы слышали в Послании президента. Это вполне возможно через рынок мощности. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Как пояснил глава Минэнерго, рынок мощности предполагает, что, если строятся большие объекты генерации в одном регионе, единый закупщик берет и усредняет стоимость электроэнергии по всем группам потребителей на территории Казахстана.

Мы говорим не о каком-то значительном региональном росте, а о небольшом незначительном росте в среднем у всех потребителей по территории Казахстана. Плюс балансирующий рынок электроэнергии предполагает введение зональных и временных, часовых тарифов – на первом этапе мы предполагаем, что их может быть четыре – два дневных, два ночных, или три дневных, один ночной. Мы пока готовим в пилотном режиме данный подход. Это направлено на недопущение резкого роста тарифов для конечного потребителя. Болат Акчулаков

Ранее Болат Акчулаков рассказал, что Казахстан планирует импортировать до 100 тыс. тонн дизтоплива из России и разъяснил, как будет работать система верификации данных потребителей дизельного топлива. Также министр заверил, что цены на топливо до конца года меняться не будут.