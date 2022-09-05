Токаев заявил волонтерам, что гордится ими

Касым-Жомарт Токаев, прилетев в Костанайскую область, поблагодарил волонтеров за оказываемую помощь, сообщает Zakon.kz.

Огромная благодарность волонтерам. Вы настоящие граждане нашего государства. Вы настоящие патриоты. Я горжусь вами! – заявил он.

Президент уточнил, что для решения задач "нужно где-то 2,5 месяца".

Я обещал, что каждый пострадавший человек, оставшийся без жилья, получит новый дом площадью 100 кв. м и то, что они потеряли внутри: мебель, посуду, телевизор и т.д. – все будет компенсировано государством, людьми, которые могут позволить себе оказать материальную помощь. Касым-Жомарт Токаев

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 4 сентября площадь пожара уже превысила 43 тыс. га.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

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Кроме того, Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество.