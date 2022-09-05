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Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы

Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы Фото: Zakon.kz
Согласно поручению главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана 1 сентября, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 60 тыс. до 70 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.
В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что:

  • во-первых, повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников;

  • во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Вместе с тем глава государства поручил правительству РК внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.Пресс-служба МТСЗН РК

МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК "О республиканском бюджете".

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана. Глава государства заявил, что в стране поднимут минимальную заработную плату до 70 тыс. тенге.

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Послание Токаева-2022 МТСЗН РК Казахстан
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