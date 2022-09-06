Пожарные показали, как отстаивали от огня поселок в Костанайской области

Огнеборцы из Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и Нур-Султана отстояли поселок Баганалы в Костанайской области. Видео с их самоотверженным трудом поделились с Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ДЧС отмечают, что "пожарные встали цепью для спасения поселка Баганалы". По данным ведомства, огонь был буквально в 100 метрах от селения, когда удалось отвести угрозу.

Поселок Баганалы примыкает к Басаманскому лесничеству, в котором вот уже несколько дней бушуют пожары. Минувшей ночью огонь из соснового бора на населенный пункт заходил сразу с трех сторон. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра. Заранее была проведена эвакуация населения, на данное время угрозы поселку нет. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива.

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Пожар в регионе тушат пятый день. В ликвидации участвуют свыше двух тысяч человек и более 250 единиц техники.

По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.