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Пожарные показали, как отстаивали от огня поселок в Костанайской области

пожар Костанайская область Фото: пресс-служба МЧС РК
Огнеборцы из Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и Нур-Султана отстояли поселок Баганалы в Костанайской области. Видео с их самоотверженным трудом поделились с Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ДЧС отмечают, что "пожарные встали цепью для спасения поселка Баганалы". По данным ведомства, огонь был буквально в 100 метрах от селения, когда удалось отвести угрозу.

Поселок Баганалы примыкает к Басаманскому лесничеству, в котором вот уже несколько дней бушуют пожары. Минувшей ночью огонь из соснового бора на населенный пункт заходил сразу с трех сторон. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра. Заранее была проведена эвакуация населения, на данное время угрозы поселку нет.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива.

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