Юрий Ильин рассказал, когда локализуют пожар в Костанайской области

Глава МЧС РК Юрий Ильин отметил, что обстановка в Костанайской области нормализовалась, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пожар будет локализован в ближайшие два дня.

В ближайшее время мы должны полностью ликвидировать и оставить здесь только подразделения управления лесного хозяйства для того, чтобы они могли проводить окарауливание и дальнейшие действия по подсчету ущерба. Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин

Предварительная площадь пожара cоставила 43 тыс. га. Это не только лесной фонд. Также горели пахотные земли, земли общего пользования, пастбища.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области.

3 сентября из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства оценил ход работ по ликвидации пожаров, с вертолета осмотрел территорию, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области.

Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

Вечером 5 сентября стало известно об увеличении числа пострадавших от пожаров в Костанайской области до 11.