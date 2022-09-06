Ильин о пожарах в Костанайской области: Основные очаги потушены

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщает Zakon.kz.

Основные очаги пожара потушены. Единственный участок, на котором мы усилили и продолжили работы, это район поселка Баганалы. Угрозы самому поселку нет. (…) многое, конечно, зависит от сюрпризов погоды, потому что завтра обещают усиление ветра до 28 м/c. Это может способствовать развитию возгорания, потому что есть участки, где происходит тление. (..) Штаб продолжает работу, ликвидацию окончательную пока на данное время не даем. Юрий Ильин

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива.

Новость по теме Пожары в Костанайской области: выросло число пострадавших

Пожар в регионе тушат пятый день. В ликвидации участвуют свыше двух тысяч человек и более 250 единиц техники.

Новость по теме Пожарные показали, как отстаивали от огня поселок в Костанайской области

По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.