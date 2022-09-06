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Ильин о пожарах в Костанайской области: Основные очаги потушены

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщает Zakon.kz.
Основные очаги пожара потушены. Единственный участок, на котором мы усилили и продолжили работы, это район поселка Баганалы. Угрозы самому поселку нет. (…) многое, конечно, зависит от сюрпризов погоды, потому что завтра обещают усиление ветра до 28 м/c. Это может способствовать развитию возгорания, потому что есть участки, где происходит тление. (..) Штаб продолжает работу, ликвидацию окончательную пока на данное время не даем. Юрий Ильин

2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива.

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По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

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