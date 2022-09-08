В Мангистау задержали подозреваемую в сводничестве

Сотрудники криминальной полиции взяли под стражу двух гражданок в одной из бань Мунайлинского района. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в ДП Мангистауской области.

Одна гражданка оказывала платные интим-услуги. Другая, 52-летняя женщина, подозревается в сводничестве. Этот факт зарегистрировали по статье 309 УК РК "Сводничество".

Фото: Instagram/mangistaupd

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото: Instagram/mangistaupd

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