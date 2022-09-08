В Мангистау задержали подозреваемую в сводничестве
Одна гражданка оказывала платные интим-услуги. Другая, 52-летняя женщина, подозревается в сводничестве. Этот факт зарегистрировали по статье 309 УК РК "Сводничество".
Фото: Instagram/mangistaupd
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Фото: Instagram/mangistaupd
5 сентября четыре притона выявлены в центральной части Алматы. Их замаскировали под частные коттеджи. В итоге задержали 40 человек.
18 августа в Нур-Султане на территории района "Есиль" незаконно предоставляли интимные услуг в SPA-салоне. Группа действовала по указаниям организатора. Он распределял роли, график работы и оплату каждому.
28 июня притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске. Управление криминальной полиции задержало двоих граждан. С мая по июнь они предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали платные интим-услуги в саунах и квартирах.
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