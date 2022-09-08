В зоопарке Алматы зебре по кличке Ричард провели эвтаназию
Фото: Telegram/zooalmaty2022
В Алматинском зоопарке рассказали, что зебре по кличке Ричард – любимцу многих алматинцев – провели эвтаназию из-за онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.
Как следует из поста, размещенного в Instagram, одно из самых сложных решений коллективу зоопарка Алматы пришлось принять сегодня, 8 сентября.
Сегодня была проведена процедура эвтаназии. Ричард навсегда в нашей памяти и наших сердцах, – говорится в сообщении.
Ричард родился в 2000 году в Словакии в зоопарке города Бойнице и в 2001 году приехал в Алматы. Он стал отцом семерых жеребят, которые живут в зоопарках мира. В 2018 году у Ричарда обнаружили онкологическое заболевание.
Ветеринарные врачи провели сложнейшую операцию, что позволило продлить ему жизнь еще на четыре года, и в эти четыре года Ричард вновь стал отцом. Но полностью излечить онкологию не удалось.Администрация Алматинского зоопарка
По словам сотрудников, в последнее время состояние Ричарда ухудшилось, обширное метастазирование не позволяло проводить успешное лечение.
Мы не могли позволить ему испытывать боль. Согласно этическому кодексу международных ассоциаций зоопарков и аквариумов, чтобы избавить его от мучений, было принято решение отпустить Ричарда.Администрация Алматинского зоопарка
Ранее сообщалось, что в зоопарке Алматы появились на свет жирафенок, жеребенок и павлинята.
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