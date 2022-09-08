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Смогут ли казахстанцы претендовать на деньги своих детей из Нацфонда

Смогут ли казахстанцы претендовать на деньги своих детей из Нацфонда Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, смогут ли родители распоряжаться будущими средствами ребенка по проекту "Нацфонд - детям", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что при достижении 18 лет совершеннолетние молодой человек или девушка смогут воспользоваться данными средствами и направить их на образование либо на покупку недвижимости, поэтому о родителях здесь речи не идет.

Из Нацфонда раз в год на специальные счета всех детей страны будет поступать 50% от инвестиционного дохода - это будет собственностью ребенка.Алибек Куантыров

Также министр рассказал, кто будет открывать спецсчета детям – родители или они будут открываться автоматически при рождении, и будут ли накопленные там средства облагаться налогом.

Механизм сейчас обсуждается совместно с соответствующими госорганами. Но я могу сказать, что счета будут открываться автоматически при рождении ребенка. Дети, которые являются гражданами Казахстана, им автоматически будут открыты счета. Соответствующие данные в базе данных есть.Алибек Куантыров

По словам главы МНЭ РК, данные будут поступать напрямую из базы данных Минюста.

При рождении ребенка также данные будут из Минюста поступать в уполномоченный оператор, который будет открывать данные счета. Касательно, будут ли эти средства облагаться налогом, это сейчас обсуждается, но пока это не планируется.Алибек Куантыров

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на специальные счета несовершеннолетних казахстанцев.

По словам пресс-секретаря главы государства, который сослался на расчета Нацбанка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тыс. долларов.

Руслан Желдибай уточнил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он отметил, что счета будут в иностранной валюте.

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов на заседании нижней палаты 7 сентября предложил разделить Национальный фонд на две части: "Резервный фонд" и "Нацфонд - детям".

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Куантыров Алибек Послание Токаева-2022 МНЭ РК Нацфонд Казахстан
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