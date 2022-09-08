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Украинский посол покинул Нур-Султан – СМИ

встреча в МИД Фото: пресс-служба МИД РК
Петр Врублевский, по сообщениям российских СМИ, уехал из столицы Казахстана по требованию властей, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, украинский представитель вылетел в Варшаву.

Корреспондент Zakon.kz обратился в Министерство иностранных дел Казахстана с запросом по данному поводу. Источник в ведомстве заверил, что Врублевский просто уехал в отпуск. Никаких требований от властей РК не поступало.

23 августа в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу был выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

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