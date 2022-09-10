Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Школьники из Костанайской области прибыли в детский лагерь в Алматы

лес Фото: pixabay
31 ученик 3-4 классов из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, получил путевки в Национальный образовательный и оздоровительный центр "Бобек", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба Минпросвещения, дети уже находятся в Алматы.

Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга, – говорится в сообщении.

Школьники постарше находятся в учебно-оздоровительном лагере "Балдаурен" в Щучинске.

Ранее в учебно-оздоровительный лагерь "Балдаурен", расположенный в городе Щучинске, прибыли дети, начиная с 5 класса. Теперь школьников 3-4 классов принимает "Бобек" в городе Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга, – рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.

Пожары в области начались 2 сентября на территории двух лесничеств. Их площадь уже 4 сентября превысила 43 тыс. га.

Новость по теме

Алихан Смаилов высказался о виновных в пожарах в Костанайской области

7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

Читайте также

Распускавшую руки воспитательницу в Туркестанской области сняли на видео

Американский диплом будут получать студенты в СКО

Известные казахстанские ученые презентовали серию книг о политинститутах

Елена Беляева
Министерство просвещения РК Алматы Костанайская область Щучинск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
курсы валют на 10 и 11 сентября
Курсы валют на 10 и 11 сентября
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления