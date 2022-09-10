Школьники из Костанайской области прибыли в детский лагерь в Алматы

Фото: pixabay

31 ученик 3-4 классов из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, получил путевки в Национальный образовательный и оздоровительный центр "Бобек", сообщает Zakon.kz.

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