Школьники из Костанайской области прибыли в детский лагерь в Алматы
Фото: pixabay
31 ученик 3-4 классов из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, получил путевки в Национальный образовательный и оздоровительный центр "Бобек", сообщает Zakon.kz.
Как информирует пресс-служба Минпросвещения, дети уже находятся в Алматы.
Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга, – говорится в сообщении.
Школьники постарше находятся в учебно-оздоровительном лагере "Балдаурен" в Щучинске.
Ранее в учебно-оздоровительный лагерь "Балдаурен", расположенный в городе Щучинске, прибыли дети, начиная с 5 класса. Теперь школьников 3-4 классов принимает "Бобек" в городе Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга, – рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.
Пожары в области начались 2 сентября на территории двух лесничеств. Их площадь уже 4 сентября превысила 43 тыс. га.
7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.
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