Алихан Смаилов высказался о виновных в пожарах в Костанайской области
По словам главы правительства, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.
В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание.Алихан Смаилов
Премьер-министр отметил, что ответственным госорганам нужно провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.
Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения.Алихан Смаилов
Глава правительства поручил проработать вопросы увеличения заработной платы и иные меры социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты во всех регионах, а также премирования работников, задействованных в ликвидации пожаров в Костанайской области.
Кроме того, премьер-министр поддержал предложение по повышению зарплаты работникам лесных хозяйств, а также дал ряд поручений по восстановлению лесного массива.
Фото: primeminister.kz
По мнению Алихана Смаилова, ответственным госорганам необходимо пересмотреть алгоритмы действий и взаимодействия при ликвидации крупных ЧС.
В свою очередь, глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов.
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что для строительства 91 нового дома для потерявших жилье граждан в селе Аулиеколь определен земельный участок площадью 12 га. Будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 кв. м. При этом к земельным участкам проведут необходимую инфраструктуру (водо-, газо-, электроснабжение) и подъездные пути. Строительно-монтажные работы уже начаты силами 12 местных подрядных организаций.
Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома.Алихан Смаилов
2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.
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7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.